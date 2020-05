Covid-19: JURA distribui máscaras no Sumbe

Duzentas e cinquenta máscaras faciais foram distribuídas na quarta-feira aos munícipes do Sumbe, província do Cuanza Sul, pelo secretariado municipal da Juventude Revolucionária Unida de Angola (JURA).

Além da distribuição das máscaras, promoveram, igualmente, acções de sensibilização sobre as causas e consequências da covide-19, aconselhando os munícipes ao uso correcto das máscaras, lavagem das mãos e distanciamento social.

Em declarações à Angop, o secretário municipal da JURA no Sumbe, Samuel Fernando Dias, apelou a solidariedade da sociedade civil no apoio aos esforços do governo na prestação de ajuda aos cidadãos.

Assegurou que a organização vai continuar a distribuir materiais de biossegurança aos mais carentes em outras localidades.

Fonte: Angop