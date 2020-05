C4 Pedro participa do show solidário “Dia de África em Casa” apresentado por Idris Elba

A ViacomCBS Networks Africa e o YouTube fizeram uma parceria com o ator britânico Idris Elba para apresentar o Concerto solidário “Dia de África em Casa”, em 25 de maio.



O programa de duas horas será transmitido no canal da MTV Base Africa no YouTube às 18:00 CAT. O objectivo é arrecadar fundos para ajudar famílias e crianças africanas afetadas pela pandemia do COVID-19.

Entre os artistas convidados destacam-se C4 Pedro (Angola), Angélique Kidjo (Benin), Fally Ipupa (DRC), Burna Boy (Nigéria), Toofan (Togo), Yemi Alade (Nigéria), Sho Madjozi (África do Sul), Sauti Sol (Quênia), Diamond Platnumz ( Tanzânia), Tiwa Savage (Nigéria) e muitos outros.

Elba, que foi diagnosticada com o COVID-19 em abril, disse que o concerto era uma oportunidade de destacar “as artes africanas em benefício de África e de seu povo”.

“Um continente desse tamanho deve encontrar uma maneira de cavar fundo e defender um ao outro num momento como este. Isso é importante para o futuro e a história não esquecerá”, disse ele.

O diretor administrativo do YouTube para mercados emergentes na Europa, Oriente Médio e África, Alex Okosi, disse: “A música é uma ferramenta poderosa que reúne africanos e o concerto “Dia de África em Casa” é uma ótima maneira de reunir pessoas e apoiar uma grande causa. . “

O vice-presidente da ViacomCBS Networks África, Monde Twala, disse: “A pandemia do COVID-19 afetou os meios de subsistência de milhões de pessoas em todo o continente e exigirá um grande esforço colaborativo para que tenhamos sucesso.

Desde o surto de COVID-19, várias iniciativas foram lançadas para apoiar os esforços dos governos africanos e da Organização Mundial da Saúde na luta contra o vírus.

No fim de semana, 82 artistas africanos, comediantes e astros do desporto participaram do show online Africa at Home, organizado pelo Canal + e Universal Music Africa.

O Concerto “Dia de África em Casa” ocorrerá no mesmo dia do evento virtual #IAmWAN, que também contará com Angélique Kidjo e Fatoumata Diawara, Salif Keita, Oumou Sangaré, Dobet Gnahore, Youssou N’dour e Baaba Maal, entre outros.