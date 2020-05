Angola regista mais 2 casos positivos e total sobe para 60

Angola registou nas últimas 24 horas mais 2 casos totalizando 60 casos positivos de contaminação com o novo coronavírus, informou o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

Segundo o governante, trata-se de um cidadão do sexo masculino da Guiné-Conacri, de 25 anos idade, residente no bairro Hoji Ya Henda e de uma mulher, cidadã nacional, também de 25 anos, essa residente Kilamba Kiaxi.

Franco Mufinda informou que foi registado mais um caso de recuperação, tratando-se da técnica de estatística, integrante da contingente médico cubano, que chegou ao país no dia 10 abril.

O somatório actual é 60 casos positivos confirmados, dos quais 3 resultaram em mortes, 19 recuperados e 39 casos activos.

As autoridades sanitárias controlam 1.077 cidadãos nos centros de quarentena institucionais. Os casos suspeitos seguidos são 449 e os contactos diretos ocasionais são 1.194.

Dois bairros em Luanda, nomeadamente do Futungo e Hoji-ya-Henda cotinuam sob cerca sanitária por registarem casos de transmissão local.

Em África, há 2.997 mortos confirmados, com mais de 95 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 328 mil mortos e infetou mais de cinco milhões de pessoas em 196 países e territórios.