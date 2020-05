Polícia detém criadores de falsos perfís

A Polícia Nacional (PN) apresentou, nesta quarta-feira, no Cuito, dois cidadãos que alegadamente criaram falsos perfis nas redes sociais dos governadores das províncias do Bié, Huambo, Cabinda e Huíla.

De acordo com o director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Delegação do Interior do Bié, inspector-prisional chefe José Capingala Daniel, os cidadãos usavam tais perfis de forma abusiva, maléfica e ilícita, com a finalidade de extorquir valores monetários à outras pessoas.

José Capingala Daniel exemplificou que os dois detidos também efectuavam ligações telefónicas solicitando depositos monetários em troca de garantia de empregos em instituições públicas ou privadas.

A Polícia Nacional desmantelou ainda dois grupos de marginais compostos por seis elementos que realizavam assaltos (roubos e furtos) e deteve mais 13 que se dedicavam em outros delitos.

Com estes, adiantou, a corporaçãoo apreendeu armas de fogo, munições, televisores, motorizadas, telemóveis, carregadores, drogas, como a liamba, botijas, entre outros meios.

José Capingala Daniel acrescentou que em 50 dias de operações, as Forças da Ordem esclareceram 21 crimes diversos ocorridos nos municípios de Camacupa, Nhárea, Cuemba e Cuito.

