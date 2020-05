Pandemia retém três nigerianos em aeroporto de Banguecoque há dois meses

Três cidadãos nigerianos estão retidos há dois meses no aeroporto Suvarnabhumi, de Banguecoque, devido à suspensão de voos internacionais imposta por vários países para combater a pandemia de covid-19 e à falta de vistos para entrar na Tailândia.

Enquanto aguardam na zona de trânsito, os três viajantes são assistidos por funcionários do aeroporto, que lhes fornecem diariamente caixas com alimentos, afirmou hoje à agência Efe o diretor-geral do Departamento de Imigração da Polícia, Watcharapon Kanjanakanthr.

“Não podemos confirmar quando regressarão ao seu país. Depende de quando as companhias aéreas com que viajavam vão retomar as operações e do abrandamento das medidas de contenção na Nigéria”, afirmou o responsável.

Dois dos homens chegaram ao aeroporto internacional da capital tailandesa em 21 de março, enquanto o outro chegou três dias depois. Os três estavam em trânsito para viajar para o Laos e para a Birmânia (Myanmar) quando estes países proibiram os voos comerciais internacionais como medida de contenção da infeção pelo novo coronavírus.

Segundo o departamento de relações públicas do aeroporto de Suvarnabhumi, os três viajantes foram testados para a covid-19 e obtiveram resultados negativos.

Uma vez que nenhum deles possui vistos tailandeses, não estão autorizados a entrar no país, mas também não puderam regressar à Nigéria, porque as companhias aéreas dos Emiratos Árabes Unidos em que viajavam, Emiratos e Etihad Airways, suspenderam as suas operações devido à pandemia.

Por agora, os três nigerianos terão de esperar pelo menos até 04 de junho para regressar, pois essa é a data em que os Emirados Árabes Unidos planeiam flexibilizar as restrições para combater a covid-19 e permitir a entrada dos viajantes em trânsito, de acordo com o departamento de relações públicas do aeroporto.

Fonte: Lusa