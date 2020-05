Empresários angolanos e italianos avaliam cooperação

O vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Angola-Itália, Hélder Cardoso, afirmou, nesta quarta-feira, em Luanda, que os empresários dos dois países estão focados no aumento das trocas comerciais.

Hélder Cruz, que falava à imprensa à margem da realização do Webinar (seminário online) em parceria com o Banco de Desenvolvimento de Angola (BAD), se pretende que os empresários italianos capacitados financeiramente invistam no campo das tecnologias para o sector da agricultura e na indústria de transformação.

Sem avançar o volume de negócios entre as duas partes, informou que Angola tem exportado para Itália produtos como rochas ornamentais, mármore, granito negro, destacando o café como o produto mais exportado para aquele país do continente europeu, sem no entanto adiantar as quantidades.

Anunciou a existência de um financiamento disponibilizado pelo BDA e a Linha de Crédito do Deutsche Bank, estimado em mil milhões de euros, dos quais 300 milhões de euros destinados para o presente ano, para investimentos no sector da agro-pecuária e indústria, indústria de transformação.

No seminário online participaram quadros seniores do BAD, que apresentaram as linhas de financiamento disponíveis, o programa de financiamento por sector de actividades e como aceder ao crédito.

Fonte: Angop