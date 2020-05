Covid-19: CPJ distribui máscaras na Huíla

O Conselho Provincial da Juventude (CPJ) da Huíla tem disponíveis mil máscaras faciais artesanais para serem distribuídas aos vendedores ambulantes e idosos dos municípios do Lubango, Chibia e Jamba.

Segundo o administrador do centro comunitário do Lubango, que coordena o projecto, Yuri Monteiro, as máscaras são confeccionadas por 10 membros Cooperativa de Corte e Costura do Centro Comunitário Juvenil do Lubango, afecto ao CPJ.

Trata-se, de acordo com Yuri Monteiro, de um processo contínuo e serve para ajudar às pessoas a prevenirem-se contra a pandemia.

Informou que de Abril ao presente mês foram distribuídas 2.850 máscaras aos vendedores ambulantes e de mercados urbanos no Lubango.

Desse número de meios de protecção individual contra à covid-19, mil e 450 foram entregues em Abril e outras 1.400 em Maio.

As autoridades da Huíla têm registado a inobservância de algumas medidas de prevenção, sobretudo a de uso obrigatório de máscaras faciais.

Fonte: Angop