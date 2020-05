Autoridades angolanas convocam investidores para vender hotéis da Infotur

O Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado (IGAPE) de vai apresentar aos investidores, na próxima semana, quatro hotéis da Infotur incluídos no Programa de Privatizações (PROPRIV) lançado pelo Presidente, João Lourenço, em agosto passado.

Na sessão de auscultação ao mercado, marcada para 28 de maio, vão ser apresentados quatro hotéis do Instituto de Fomento Turístico (Infotur) localizados em Benguela, Cabinda, Huíla e Namibe.

O IGAPE tem em curso uma série de concursos públicos que visam a alienação de ativos e participações do Estado angolano, no âmbito do PROPRIV, bem como a contratação de serviços de consultoria para a implementação do referido programa.

Entre os concursos abertos contam-se a privatização de unidades industriais têxteis (Comandante Bula, no Cuanza Norte; África Têxtil, em Benguela; e TEXTANG, em Luanda) e a segunda fase do concurso para alienação de 12 empreendimentos agro-industriais localizados em várias partes do país.

Está também a decorrer o concurso público para a privatização de 13 unidades industriais, localizadas na Zona Económica Especial (ZEE), Luanda e Bengo.

Decorre igualmente um concurso limitado por convite para a contratação de um intermediário financeiro para o processo de privatização do Banco de Comércio e Indústria (BCI).

O intermediário financeiro deverá apoiar o IGAPE na estruturação, divulgação e venda dos valores mobiliários, com tarefas como a preparação e avaliação do banco, realização de apresentações aos investidores, entre outras.

O processo de privatização do BCI vai ser feito no regime de Leilão em Bolsa, dirigido a candidatos especialmente qualificados, devendo estar concluído ainda em 2020.

Fonte: Lusa