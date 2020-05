António Moisés eleito presidente do 1º de Maio

O sócio António Moisés foi eleito, nesta quarta-feira, presidente de direcção do Clube 1º de Maio de Benguela, com 152 a favor dos 162 apurados, para um mandato de quatro anos (2020/2024).

O acto realizado na sede do clube, em Benguela, elegeu ainda Isaac Pena como vice-presidente do clube, João Manuel ao cargo de vice-presidente para a área administrativa e Rosa Gilberto como directora-geral.

Em entrevista à Angop, no final do acto que contou apenas com uma lista, o presidente eleito disse que o objectivo da sua direcção passa por voltar a colocar a equipa de futebol na “fina flor”do campeonato nacional.

António Moisés apontou ainda a dinamização das camadas de formação das modalidades existentes, resgatar a mística e contribuir para tornar mais forte a imagem do Estrela Clube 1º de Maio de Benguela a nível nacional.

O responsável tem também como linha de força a preservação do património do clube que se encontra em posse alheia, identificar e liquidar as dívidas pendentes, sobretudo com a Federação Angolana de Futebol.

O dirigente desportivo explicou que, para alcançar as metas propostas e ter transparência na gestão dos recursos, vai rentabilizar ao máximo o património do clube que se encontra arrendado, realizar parcerias com agentes FIFA portugueses.

António Moisés foi vice-presidente e coordenador da comissão de gestão após destituição do ex-presidente do clube 1º de Maio, Rui Araújo, no dia 27 de Dezembro de 2019.

O clube foi fundado em 01 de Abril de 1981, a partir da fusão de dois outros clubes: Estrela Vermelha de Benguela e Grupo Desportivo 1º de Maio. Mais tarde passou a ser chamado África Têxtil 1º de Maio de Benguela, por causa da aliança com a fábrica local de mesmo nome. Pouco tempo depois, mudou para o nome actual.

O clube proletário venceu a taça de Angola em 1982 e 2007. Arrebatou as edições de 1983 e 1985 do campeonato nacional de futebol da 1ª divisão, bem como duas Supertaças, enquanto na sua trajectória na liga dos clubes campeões africanos, foi a primeira equipa angolana a chegar a uma fase final da Taça da Confederação Africana.

