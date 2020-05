Angola com mais seis casos positivos

Angola registou, nas últimas 24 horas, mais seis casos positivos de transmissão local da covid-19, informou hoje, quarta-feira, a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta.

Ao fazer a habitual actualização de dados da pandemia no país, Sílvia Lutucuta revelou tratar-se de seis cidadãs nacionais contactos directos do “caso 26”, residentes do Futungo de Belas..

O “caso 26” envolve um cidadão angolano que regressou ao país no dia 18 de Março, proveniente de Portugal, que não cumpriu a quarentena domiciliar.

É responsável, até ao momento, pela infecção de 19 pessoas, sendo a maior parte membros da sua família.

Devido ao “caso 26” as autoridades sanitárias mantém sob cerca sanitária o distrito urbano do Futungo, enquanto se espera pelos resultados das mais de 300 amostras recolhidas.

Angola soma, assim, 58 casos positivos, dos quais três óbitos, 17 recuperados e 38 casos activos (clinicamente estáveis), sendo 31 de transmissão local.

Fonte: Angop