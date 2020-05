São Tomé e Príncipe regista oitavo óbito e aumenta para 251 casos

São Tomé e Príncipe registou hoje mais um óbito devido ao novo coronavírus, aumentando para oito mortos, de um total de 251 casos desde que a doença foi declarada no país, com uma média de uma morte por semana.

De acordo com a porta-voz do Ministério da Saúde, Isabel dos Santos, o número de casos positivos acumulados de infeção pelo novo coronavírus subiu para 251 e a oitava vítima mortal é um cidadão de 63 anos, residente no distrito de Lobata, norte de São Tomé.

O ministro da saúde, Edgar Neves, anunciou hoje que o Governo enviou para o Instituto Ricardo Jorge, em Portugal, 610 amostras no voo humanitário que se deslocou a São Tomé e Príncipe em 15 de maio, e que “os resultados estão a chegar por partes”.

