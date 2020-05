Mascáras da marca Kim Kardashian vende tudo uma hora após o lançamento

Com o lançamento de uma coleção de máscaras – não médicas – inspirada em sua linha de roupas íntimas, a influencer Kim Kardashian West pode ter cimentado o produto como o lançamento mais cobiçado dos últimos tempos.

Ontem (18), Kim anunciou que sua linha SKIMS produziria uma variedade de máscaras reutilizáveis ​​(e não médicas) a US$ 8 cada. Assim como a coleção de underwears modeladoras da famosa, as máscaras são feitas de uma mistura dos tecidos Nylon e Spandex e serão produzidas em cinco cores neutras diferentes, destinadas a atender uma variedade de tons de pele.

A descrição informa que, apesar de reduzir a exposição a fluidos corporais, as máscaras não eliminam o risco de contrair doenças, incluindo o coronavírus. A marca anunciou que doará 10.000 unidades para os esforços de combate à Covid-19.

Uma hora após o anúncio, o produto esgotou, mas Kim avisou que um novo lote estará disponível na próxima semana.

Kim não é a primeira celebridade a testar o mar de oportunidades do coronavírus – à medida que o EPI se torna parte do vestuário diário, mais designers e celebridades estão exibindo máscaras nas mídias sociais, geralmente com uma parcela dos recursos das vendas destinados a instituições de caridade.

A modelo Karolina Kurkova juntou-se à marca Billie Blooms para produzir máscaras de algodão sustentáveis, e um dos nomes mais influentes da moda atual, Alice + Olivia, criou um modelo do acessório com uma das estampas exclusivas da marca.

Na loja virtual do The Weeknd, os fãs podem comprar dois modelos diferentes de máscaras estampadas com o logotipo do cantor. A grife de luxo Proenza Schouler tinha uma máscara de seda à venda por US$ 100 cada, mas parece ter esgotado, mas a versão infantil ainda está em estoque.

