Mais oito infetados na Praia elevam total em Cabo Verde para 336

O Ministério da Saúde de Cabo Verde confirmou hoje mais oito pessoas infetadas com covid-19 no concelho da Praia, elevando o acumulado do país para 336 casos da doença em dois meses.

Em comunicado, aquele ministério refere que foram analisadas pelo Laboratório de Virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública um total de 103 amostras, de cinco concelhos da ilha de Santiago e de um concelho da ilha do Fogo.

No concelho da Praia, das 80 amostras analisadas, oito deram resultado positivo para covid-19, elevando o total da capital cabo-verdiana a um acumulado de 270 casos.

Fonte: Lusa