Covid-19 : Mais de 30 mil pessoas rastreadas no Namibe

Trinta e três mil 931 pessoas foram rastreadas nos mais de 10 postos fronteiriços da província do Namibe no período de Abril a presente data, anunciou, nesta terça-feira, o Comando Provincial da Polícia Nacional.

De acordo com o comandante provincial, comissário Alberto Sebastião Mendes o rastreio dos cidadãos, entre os quais 11 estrangeiros residentes no Namibe, foi efectuado pelos técnicos da saúde em parceria com os efectivos da Polícia Nacional nos pontos fronteiriços montados nos municípios de Moçâmedes, Virei, Bibala, Camucuio e Tômbwa.

A Polícia Nacional, disse, continua a sensibilizar os automobilistas, vendedores dos mercados informais e estabelecimentos comerciais para o uso obrigatório de máscaras, como uma das medidas de prevenção contra a covid-19.

“O uso da máscara é obrigatório e todo cidadão deve fazer-se acompanhar da mesma para poder circular. Devem, igualmente, reforçar o processo de lavagem das mãos e o distanciamento social”, reforçou.

Alberto Sebastião Mendes afirmou que nos últimos sete dias a Polícia realizou várias acções que culminaram com a apreensão de 105 moto-taxistas e 300 gramas de cannbaais vulgo, “ Liamba”.

Fonte: Angop