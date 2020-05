Brigada de desminagem remove explosivos no Cacolo

A 14ª Brigada da Unidade Especial de Desminagem da Casa de Segurança do Presidente da República, no município do Cacolo (Lunda Sul), removeu hoje (terça-feira), três engenhos explosivos não detonados no troço Cacolo/Alto-Chicapa.

Em Janeiro último, ocorreu um incidente na via que liga a sede do município de Cacolo à comuna do Alto Chicapa, cerca de 17 quilómetros do bairro Sayema, quando um veículo de marca Toyota Land-Cruiser, com 13 pessoas, accionou uma mina anti-tanque, tendo causado cinco mortos e oito feridos graves.

Em declarações à Angop, o comandante da 14ª brigada, Quintino Epalanca, informou que durante os trabalhos realizados naquele troço foram removidos três engenhos explosivos não detonados.

Explicou que os trabalhos que estão a ser realizados visam diminuir acidentes com minas, depois do incidente de Janeiro último, de modo a garantir a livre circulação de pessoas e bens.

Referiu que a falta de croquis de localização, mapas das zonas minadas, meios logísticos, exiguidade de viaturas, tem dificultado o trabalho dos sapadores na recolha de engenhos em zonas de difícil acesso.

A 14ª Brigada da Unidade Especial de Desminagem da Casa de Segurança do Presidente da República, no município do Cacolo, conta com 60 efectivos.

Fonte: Angop