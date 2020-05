Administração de Talatona apoia família do “caso gêmeos” do Kifica

A Administração Municipal de Talatona está a prestar apoio a família do “caso dos gêmeos”, que perdeu a mãe após o parto, residente no bairro Kifica, Distrito Urbano do Benfica.

O apoio surge na sequência de um apelo de solidariedade lançado nas redes sociais por vizinhos sobre a situação precária da família constituída por pai e mais 8 filhos.

Segundo informações, a gestante Luísa Santareno deu à luz aos gêmeos no passado dia 13 de Maio, tendo perdido a vida no mesmo dia, em consequência de uma gestação sem acompanhamento médico.

Júlia Armando, de 21 anos, filha mais velha do casal, explicou que momentos após o parto, a mãe começou a sentir-se mal e, na tentativa de procurar apoio médico, perdeu a vida a caminho do hospital.

A administradora municipal adjunta para a Área Política, Social e das Comunidades, Claudineth Cerqueira, fez saber que, numa primeira fase, os bebês estarão em observação no Hospital Municipal de Talatona, enquanto o pai e os restantes 8 filhos foram levados para um centro de acolhimento provisório pertencente ao Ministério de Acção Social, Família e Promoção da Mulher (MASFAMU) enquanto durar o Estado de Emergência.

O MASFAMU, a Administração Municipal de Talatona e o Instituto Nacional da Criança (INAC) garantem todo apoio a família que enfrenta dificuldades.

Fonte: Angop