UNITA felicita pessoal da saúde no combate à covid-19

A UNITA felicitou hoje os médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde que se encontram na linha da frente no combate à covid-19, pondo permanentemente em risco as suas vidas.

O maior partido na oposição em Angola expressou estas palavras num comunicado de imprensa do seu Governo Sombra, a que a Angop teve acesso, no qual estende o mesmo apreço às forças de defesa e segurança que têm dado tudo de si.

De acordo com o comunicado, estas forças de segurança enfrentam muitas vezes teimosias e incompreensões, na missão de fazerem com que as regras do Estado de Emergência se cumpram e o pior não bata à porta aos angolanos.

O Governo Sombra da UNITA enaltece, por outro lado, a atitude dos músicos que do seu confinamento realizam acções de angariamento de fundos para as famílias angolanas mais carenciadas, nesta fase de luta contra a covid-19.

Para o maior partido da oposição em Angola, a acção destes artistas tem tido de uma grande eficácia.

No entanto salienta que volvidos dois meses, desde que Angola vive sob Estado de Emergência, constata-se que muitas famílias enfrentam sérias dificuldades

“A situação é muito difícil, mas o Executivo não pode nem deve demitir-se das suas responsabilidades”, lê-se no documento.

A UNITA é da opinião que o Executivo deveria construir hospitais de campanha e criar alas nos hospitais existentes para o tratamento de pacientes da Covid-19.

Neste contexto, sustenta que num momento em que o país vive o Estado de Emergência, que vai na sua terceira prorrogação quinzenal, o saneamento básico e a higienização deveriam ser condições supríveis para tornar eficazes as medidas de combate não só contra a Covid-19, mas também contra a malária, a tuberculose, a cólera e outras doenças tropicais.

Fonte: Angop