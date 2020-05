PR empossa comandante do Exército

O Presidente da República, João Lourenço, conferiu posse, nesta segunda-feira, ao novo comandante do Exército, general Jaque Raul.

O Comandante-em-Chefe recomendou ao oficial general trabalho e maior organização, para que o Exército, em particular, e as Forças Armadas, em geral, possam continuar a cumprir com as funções que, ao longo da história, o fazem da melhor forma possível.

“Confiamos em si a chefia do importante ramo das Forças Armadas Angolanas e acreditamos que, pela rica tragéctoria que conseguiu forjar ao longo dos anos, está à altura de desempenhar esta importante função”, afirmou o Chefe de Estado angolano.

Em declarações à imprensa, Jaque Raul, 64 anos de idade, que até à data da nomeação exerceu o cargo de segundo comandante do Exército, destacou a continuidade do processo de reestruturação em curso no Exército.

Jaque Raul foi nomeado a 12 de Maio, em substituição do general Gouveia João de Sá Miranda.

Fonte: Angop