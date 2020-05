Petrolífera francesa Total decide não vender ativos no Gana

A petrolífera francesa Total anunciou hoje que decidiu não comprar mais ativos no Gana e assim manter a “flexibilidade financeira”, no seguimento de um ‘chumbo’ pelos reguladores na Argélia relativo a outro negócio do grupo neste país.

De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, a Total, que acordou com a Occidental a compra dos ativos da Anadarko nos países africanos, entre os quais Moçambique, pretendia vender alguns ativos na Argélia, mas o negócio foi bloqueado pelos reguladores locais.

Anadarko, empresa que lidera o consórcio de exploração de gás na Área 1 do Norte de Moçambique (com uma participação de 26,55%), foi em 2019 adquirida pela Occidental que, por sua vez, prevê vender a participação moçambicana à Total.

Fonte: Lusa