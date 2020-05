Apreendido lote de medicamento no Luvo

Oitocentas e 40 ampolas de dipirona que estavam a ser contrabandeadas para a República Democrática do Congo foram apreendidas domingo pela Polícia Nacional na comuna fronteiriça do Luvo, município de Mbanza Kongo, província do Zaire.

O produto foi detectado após uma vistoria num camião contentorizado proveniente da capital do país (Luanda), transportando mercadorias diversas para a RDC, informa a corporação em comunicado a que a Angop teve acesso esta segunda-feira.

Segundo ainda a nota, no acto de apreensão o proprietário da mercadoria não apresentou guia passada pelo sector da saúde, incorrendo no crime de contrabando qualificado, previsto e punível por lei.

A mercadoria foi entregue à Administração Geral Tributária (AGT) no Luvo para os procedimentos que se impõem, ao passo que o infractor está preso.

A comuna fronteiriça do Luvo dista 60 quilómetros a norte da cidade de Mbanza Kongo, capital da província do Zaire.

Fonte: Angop