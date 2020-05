Angola gasta mais de mil milhões de Kwanzas com bolseiros

O Estado Angolano disponibiliza todos os meses mil milhões, 451 milhões e 812 Kwanzas para o pagamento dos complementos de bolsas de estudo para estudantes que se encontram no exterior do país.

Esta informação foi prestada nesta segunda-feira pela ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria do Rosário Sambo, no decorrer de um encontro com deputados da 3ª comissão da Assembleia Nacional que serviu para analisar a situação dos bolseiros no exterior.

De acordo com a governante, cada mês o Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo (INAGBE) faz uma planificação financeira a anteceder o mês seguinte e a mesma inclui a preparação da remessa dos valores para os bancos comerciais cujo dossier só conclui após a recepção da cota financeira correspondente.

Explicou que as cotas referentes aos meses de Janeiro a Abril foram todas emitidas em moeda nacional, sendo depositados os valores no Banco de Poupança e Crédito (BPC) encarregue de proceder à transferência em divisas para os bolseiros no exterior.

Este procedimento tem enfrentado alguns constrangimentos devido à fraca disponibilidade do BPC, o qual até a actualidade apenas conseguiu efectuar as operações referentes ao mês de Janeiro, facto que tem originado o atraso do pagamento dos subsídios de bolsa.

Com o intuito de resolver esta questão, o INAGBE decidiu enviar os montantes referentes aos meses de Março e Abril para o Banco de Comércio e Indústria ( BCI), esperando-se que esta instituição bancária tenha maior capacidade para efectuar pagamentos com maior celeridade.

Actualmente, fora os bolseiros internos, o INAGBE controla dois mil e 566 bolseiros dos quais 41 por cento são do sexo feminino.

Cuba é o pais que alberga o maior número de bolseiros com 50%, seguido da Federação Russa com 21 porcento, depois Portugal com nove por cento.

A maioria dos estudantes se encontra em programas de licenciatura sendo 89% em cursos de graduação, 5,6% em mestrado e 4,1% em doutoramento.

Entretanto, a ministra de Estado para a área Social, Carolina Cerqueira, anunciou no encontro que no âmbito da pandemia Covid- 19 está prevista a chegada ao país, para esta terça-feira, de mais 100 estudantes provenientes da Federação Russa, que se juntam aos cerca de 300 regressados neste domingo.

Informou que todos estes cidadãos serão submetidos à quarentena institucional estando todas as condições de acomodação preparadas para o efeito.

Em relação à Cuba, no inicio de Abril foram enviados cerca de 50 toneladas de bens diversos de biossegurança, higiene e alimentos não perecíveis para os estudantes bolseiros que se encontram neste país.

