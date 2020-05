Três membros da mesma família assassinados no Bié

Três membros da mesma família foram assassinados numa lavra, na aldeia de Catoio, município do Chinguar, província do Bié, por dois indivíduos, na sequência de acusações de feitiçaria.

Segundo o director do Gabinete de Comunicação Institucional e imprensa da Delegação Provincial do Interior no Bié, inspector prisional chefe José Capingala, trata-se de uma cidadã de 40 anos de idade e duas filhas de três e cinco anos de idade, respectivamente.

Os cadáveres foram exumados e inumados neste domingo, na presença de oficiais do Serviço de Investigação Criminal (SIC) e autoridades tradicionais locais.

O crime, avançou o oficial, terá ocorrido a 11 de Abril, mas apenas nesse fim-de-semana foi denunciado pelas autoridades tradicionais, após se aperceberem do facto por intermedio de um dos familiares das vítimas.

Em função da denuncia, a Polícia Nacional (PN) iniciou as investigações, que culminaram com a detenção de dois supostos homicidas, de 26 e 34 anos de idade, respectivamente.

Este é o primeiro crime de género que acontece este ano no Bié.

Fonte: Angop