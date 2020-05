Madagáscar regista sua primeira morte pelo novo coronavírus

Depois de passar de 300 infectados pelo novo coronavírus neste domingo (17), Madagáscar registou sua primeira morte após quase dois meses de pandemia – de acordo com números oficiais divulgados hoje.

No total, o país tem 304 casos confirmados, mais 21 nas últimas 24 horas e 114 pessoas curadas, informou o centro de comando operacional de Covid-19.

Nos 190 casos em tratamento, três deles têm uma forma grave da doença, e um paciente faleceu no sábado.

Até agora, para prevenir e curar a Covid-19, as autoridades do país defenderam o uso da Covid-Organic, uma poção à base de artemísia, uma planta com efeitos terapêuticos reconhecidos contra a malária.

Fonte: AFP