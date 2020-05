João Lourenço quer aprofundar cooperação com a Noruega

O Presidente da República, João Lourenço, reiterou neste domingo o desejo do Executivo angolano continuar a aprofundar os laços de amizade e cooperação com o Governo norueguês.

Em nota de felicitações, por ocasião do Dia Nacional da Noruega, que hoje se assinala, João Lourenço sublinha o esforço que o Rei e o Governo da Noruega vêm desenvolvendo para assegurar aos cidadãos daquele país o elevado nível de qualidade de vida que beneficiam.

A data, 17 de Maio de 1814, assinala a assinatura da Constituição da Noruega.

Na nota, o Estadista angolano considera a data um dos momentos mais importantes do povo norueguês e em nome do povo angolano, do Executivo e no próprio, felicita o povo, o Governo e o Rei daquele país europeu.

Angola e Noruega estabeleceram relações diplomáticas em 1977. Além de cooperarem no sector dos petróleos, os dois Estados têm parceria no ramo dos Direitos Humanos e em 2016 assinaram um Memorando de Entendimento sobre Consultas Públicas.

Fonte: Angop