Estudantes angolanos na Rússia desembarcam em Luanda

Cerca de 250 estudantes angolanos na Rússia desembarcaram ao princípio da noite deste domingo em Luanda, numa viagem apoiada pelo Governo de Angola e a companhia aérea nacional TAAG.

O regresso a Angola dos estudantes decorre do momento que o mundo vive, devido à pandemia da Covid-19, que assola os países do globo terrestre, entre eles a própria Rússia.

Um outro avião, desta feita originário da China, aterrou igualmente este domingo em Luanda, carregado de material de biossegurança, bem como outros meios de prevenção e combate à pandemia.

Embora prevaleça a cerca nacional, as autoridades autorizam a aterragem em território angolano de aviões com carga desta natureza, num processo em que a TAAG tem elevado alto a bandeira do serviço prestado ao país e aos angolanos.

Fonte: Angop