Camionista apreendido com 75 reagentes

Um camionista proveniente da província do Zaire foi apreendido, neste final de semana, na província do Bengo com 75 reagentes.

Esta informação foi avançada pelo subcomissário Waldemar José, porta-voz do Ministério do Interior, na habitual conferência de imprensa que serviu para atualizar os dados da covid-19 no país e sobre o desempenho da população e das forças de Defesa e Segurança durante a semana finda.

Segundo o oficial da polícia, trata-se de um camião contentorizado de frio que transportava escondido entre a sua mercadoria 75 reagentes com destino a Luanda.

Waldemar José informou, que foi aberta uma investigação para se apurar como é que o referido camionista conseguiu obter os reagentes e o destino pretendia dar aos mesmos.