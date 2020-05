“Talvez eu precise ficar nua” – Tiwa Savage

A cantora nigeriana, Tiwa Savage, um dos maiores nomes do Afrobeats e uma das maiores artistas femininas da África no momento, disse em entrevista a BBC que para superar o seu último vídeo clipe “talvez precise ficar nua”.

“Talvez eu precise ficar nu no meu próximo vídeo, porque não sei mais o que vou fazer para superar esse!”, disse.

O single intitulado “49-99” foi lançado o ano passado e foi acompanhado por um vídeo sofisticado, distinto, impressionante e original

“Quando vi a edição, fiquei tipo ‘isso é incrível’ … “

Segundo a cantora, que recentemente assinou um contrato com Universal Music Group, tudo foi feito na Nigéria e por nigerianos.

“Apenas para divulgar, isso foi feito na Nigéria. Todo o elenco é nigeriano, o diretor, a AP, todo mundo é nigeriano”, disse.

“Adoro o fato de poder apresentar isso ao rótulo e dizer que isso foi feito em África por africanos; é isso que podemos fazer. Imagine que mais pudemos fazer se investirmos mais em nós”, questionou.

O novo álbum de Tiwa, Celia, que leva o nome de sua mãe, será lançado em breve e ela lançará um single nas próximas semanas.

“O álbum é uma mistura completa de emoções pelas quais uma mulher africana passa: Amor, aspiração, ser mandona, sexy, vulnerável. Tudo isso é o que eu acho que a mulher africana moderna é e é isso que eu queria retratar. “



Tiwa diz que as restrições devido ao coronavírus, deu-lhe tempo para pensar na sua carreira, o que ela quer fazer e como ela quer ser lembrada.

Também a deixou muito consciente da vida de outras pessoas:

“Realmente tocou o meu coração ver que as pessoas estão tendo dificuldades durante isso. Quero dizer, somos abençoados por estar em casa, temos luz, podemos acumular comida por meses, se quisermos. Mas há pessoas que não podem, pessoas que só têm dinheiro para hoje ou comida para hoje. Portanto, essa pandemia realmente abriu meu coração para a situação real de onde o mundo está agora”, disse.

A entrevista completa com Tiwa Savage será transmitida no programa “This Is Africa”, hoje, 16 de maio, no canal BBC World.