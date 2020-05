Secretário de Estado destaca aposta na formação de especialistas

O secretário de Estado da Saúde, Leonardo Inocêncio, destacou hoje, em Luanda, a aposta do Executivo na formação de quadros, para a melhoria e eficácia dos cuidados intensivos nas unidades hospitalares do país.

Ao falar na cerimónia de encerramento do curso de medicina intensiva para médicos não intensivistas, na Clínica Multperfil, o responsável adiantou ser este mais um passo no capítulo da atenção no processo formativo nacional, num contexto em que o país combate à Pandemia da Covid-19.

“O nosso país neste momento está assolado pelo Covid-19 e os temas abordados são bastantes ricos, permitindo aos técnicos adquirirem conhecimentos e capacidades, para uma intervenção mais adequada nas instituições de prestação de saúde”, referiu.

Por isso, salientou que o curso permitiu a integração de todos no sistema nacional de saúde e a união da teoria a prática e valorização do capital humano.

Apontou a necessidade de transformação do conteúdo do curso num pacote a ser partilhado pelos demais profissionais em todo o território angolano.

Quanto à acção formativa, que contou com participação de 621 médicos de diferentes instituições hospitalares gerais, municipais, centros de saúde, unidades privadas, da Policia Nacional, Exercito e Força Aérea, foi bastante proveitosa, segundo a especialista Lídia Dembi, coordenadora do curso.

Com a duração de cinco semanas, a formação envolveu 20 formadores angolanos e cubanos.

