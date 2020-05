Mais dois casos na Praia elevam total de Cabo Verde a 328

Cabo Verde confirmou hoje mais dois casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, todos na Praia, o registo diário mais baixo das últimas duas semanas e que eleva para 328 o total acumulado desde 19 de março.

De acordo com a atualização feita ao início da tarde pelas autoridades de saúde, através do portal www.covid19.cv, do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Pública, o total de doentes de covid-19 recuperados no país mantém-se em 67 e o número de óbitos em dois.

Permanecem assim ativos no país 257 casos, todos referentes a pessoas internadas de covid-19 e em isolamento. Dois dos casos diagnosticados, em março, ambos turistas estrangeiros, regressaram, entretanto, aos países de origem.

A ilha de Santiago, com um total de 269 casos acumulados, e sobretudo a cidade da Praia, com 262 e em situação de transmissão comunitária, são os principais focos da doença em Cabo Verde. Nesta ilha, a única que permanece em estado de emergência, até às 24:00 de 29 de maio, há casos de covid-19 diagnosticados ainda nos concelhos de São Domingos (quatro), Santa Cruz (um) e Tarrafal (dois).

Na ilha Boa Vista, que registou o primeiro caso do país, em 19 de março — um turista inglês de 62 anos que acabou por morrer -, mantém-se o registo de 56 casos acumulados da doença e seis ainda ativos, mas sem qualquer caso novo há praticamente três semanas.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 307 mil mortos e infetou mais de 4,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,6 milhões de doentes foram considerados curados.

Fonte: Lusa