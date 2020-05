Covid-19: Idade na base dos casos assintomáticos – médico

As pessoas infectadas pelo novo coronavírus (covid-19) em Angola são consideradas assintomáticas (sem sintomas) ou estáveis por terem menos de 60 anos de idade e não apresentarem outras comorbidades (doenças associadas), justificou esta sexta-feira, em Luanda, o médico em medicina interna, Mateus Valentim.

Falando no habitual espaço “Conversas no CIAM”, promovido pela Comissão Multissectorial de Prevenção e Combate à Covid-19, o especialista apontou o facto de a maioria da população angolana ser jovem como a razão do surgimento apenas de casos assintomáticos ou com sintomas leves.

Felizmente, sublinhou, o actual quadro epidemiológico de Angola é favorável, por registar apenas casos leves e assintomáticos, cenário com um potencial de cura elevado.

“Se a covid-19 afectar cidadãos com idades igual ou superior a 60 anos e com outras doenças, como a diabete, hipertensão arterial, tuberculose pulmonar e VIH/Sida, Angola poderá registar casos mais graves, deixando o quadro actual”, esclareceu.

Ao dissertar o tema “Medidas preventivas à covid-19” sustentou que os estudos da comunidade científica internacional apontam que em cada 100 infectados 80 podem ter sintomas leves ou serem assintomáticos, 15 com sintomas leves e moderados e cinco graves.

Esclareceu que os pacientes infectados pelo novo coronavírus passam num processo de avaliação constante, que se centra na combinação de uma medicação cuidada para baixar o impacto agressivo do vírus e fortificar o sistema imunológico da pessoa.

A estatística global aponta para 48 casos positivos, com 29 activos (clinicamente estáveis), 17 recuperados e dois óbitos.

Do total de infectados, 21 são casos de transmissão local e os demais importados, envolvendo angolanos e estrangeiros, 85 por cento assintomáticos, enquanto 15% com sintomas de febre, dor de cabeça, fadiga, entre outros sintomas.

Fonte: Angop