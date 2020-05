Zaire tem quinze áreas suspeitas de minas

Quinze áreas suspeitas de minas estão identificadas e cadastradas na província do Zaire informou, nesta quinta-feira, em Mbanza Kongo, o oficia de Ligação e Informação da Comissão da Acção contra Minas na região, Lourenço Antunes.

Em declarações à Angop, o responsável precisou que as zonas suspeitas estão localizadas nas comunas de Calambata, Nkiende e Luvo, no município de Mbanza Kongo, Quibala Norte e Quindege, municipalidade do Nzeto, assim como nas regiões do Soyo, Nóqui e Cuimba.

Disse que para se realizar acções de desminagem dessas áreas, a Comissão Provincial da Acção contra Minas do Zaire aguarda pela disponibilização de novos equipamentos e meios técnicos, com destaque para viaturas no sentido de facilitar o desdobramento dos sapadores.

Segundo o responsável, das quatro operadoras de desminagem existentes na região nenhuma dispõem de meios de transporte em condições para deslocar o pessoal para a zona dos campos minados.

Acrescentou que as áreas minadas foram identificadas por intermédio de populares, tendo lembrado que em 2019 a província do Zaire registou dois acidentes de mina nos municípios de Mbanza Kongo e Nzeto, que provocaram a morte de uma criança e o ferimento de um outro menor.

Fez saber que de Janeiro a Março deste ano foram desactivadas na província do Zaire 249 engenhos explosivos não detonados, com realce para minas anti-pessoal e munições diversas.

Quatro operadoras prestam serviços de desminagem na província do Zaire nomeadamente o Instituto Nacional de Desminagem (INAD), a Brigada B de Desminagem das Forças Armadas Angolanas (FAA) e a Nona e Décima Brigadas da Casa de Segurança da Presidência da República.

Fonte: Angop