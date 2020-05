Tribunal condena seis jovens por desobediência

Seis cidadãos nacionais entre 20 aos 38 anos de idade foram condenados a 90 dias de prisão correccional pelo Tribunal Provincial do Moxico, por desobediência.

Os seis cidadãos, condenados por exercício ilegal da a actividade de moto-táxi, proibida no actual contexto, viram as penas convertidas em multas no valor de 27 mil e 250 kwanzas.

A informação expressa em nota do Comando Provincial do Moxico da Polícia Nacional, entregue hoje, sexta-feira, à ANGOP, no Luena.

Desde o início do Estado de Emergência, a 27 de Março, o Tribunal Provincial do Moxico julgou e condenou mais de 50 indivíduos envolvidos em crime de desobediência e especulação de preços.

Fonte: Angop