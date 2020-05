Sonangol garante abastecimento de combustível no país

A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) garantiu, nesta quinta-feira, o normal abastecimento de combustíveis no país, apesar dos condicionalismos impostos pelo Estado de Emergência.

Reagindo a uma notícia posta à circular por um órgão de comunicação social em torno do abastecimento de combustíveis no mercado angolano, a Sonangol diz, em nota de imprensa, que mantém estáveis a produção de bens e serviços indispensáveis ao país.

Conforme o documento entregue à Angop, a Sonangol assegura que o plano de fornecimento de combustíveis ao mercado encontra-se a funcionar dentro da normalidade e diz estar garantido os parâmetros usuais das autonomias operacionais.

“A Sonangol jamais proferiu, no actual contexto, qualquer pronunciamento oficial que contrariasse o quadro exposto, pelo que toda e qualquer informação com teor contrário é desprovida de verdade e visará, seguramente, fins inconfessos”, lê-se no documento.

A Sonangol reitera, desta feita, a necessidade dos clientes e colaboradores observarem estritamente as normas de higiene e segurança nas suas deslocações ou trabalho nos postos de abastecimento.

Fonte: Angop