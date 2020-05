SIC apreende 55 sacos de liamba

Cinquenta e Cinco sacos de estupefaciente (Liamba), em posse de duas cidadãs nacionais, foram apreendidos quarta-feira pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) em Malanje.

Segundo o porta-voz do SIC na província, Lindo Ngola, o produto foi apreendido na aldeia de Mulondo, comuna de Tala Mungongo, município de Cambundi Catembo, e as duas cidadãs já se encontram a contas com a justiça.

Explicou que as drogas tinham como destino a capital do país, Luanda, e as autoras do crime foram surpreendidas pela Polícia Nacional na altura em que juntavam e ensacavam o estupefaciente e bombo no mesmo saco para desviar a atenção das forças da ordem.

Lindo Ngola referiu que as autoras do crime são reincidentes nesta prática.

Fonte: Angop