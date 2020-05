NBA vai mudar sua bola oficial a partir da temporada de 2021-22

A NBA anunciou nesta quarta-feira um acordo com a marca Wilson para ser o fornecedor da bola oficial da liga da temporada 2021-22, fechando quase três décadas de aliança com a Spalding.

A Wilson foi a marca que fabricou as primeiras bolas oficiais da NBA em 1946 e continuou sendo o fornecedor por 37 temporadas. “Essa parceria com a Wilson nos leva de volta às nossas raízes quando planejamos o futuro”, disse Salvatore LaRocca, presidente da NBA Global Partnerships, em um comunicado.

A mudança de bola coincidirá com o 75º aniversário da NBA. O acordo plurianual com a Wilson também permitirá que ela forneça as bolas oficiais da liga feminina (WNBA) na temporada 2022, da G-League (subsidiária) em 2021-22, da liga NBA 2K em 2021 e da temporada inaugural de Liga Africana de Basquetebol (BAL).

“Quando começamos este novo capítulo no basquetebol, nosso foco e energia estarão focados no apoio à liga e aos jogadores, treinadores e fãs com as bolas de basquetebol mais avançadas e de alto desempenho possíveis”, disse Kevin Murphy, Gerente Geral da Wilson Basketball.

A NBA e seus jogadores colaborarão no desenvolvimento e aprovação da futura bola oficial, que será fabricada com os mesmos materiais e configurações da atual, disse a liga.

Fonte: AFP