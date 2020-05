Mulher dá à luz e depois caminha 160 km com seu bebé recém-nascido

Uma mulher grávida que viajava a pé pela Índia interrompeu sua jornada para dar à luz e continuou a viagem por mais 160 quilómetros com seu bebé recém-nascido.

A mulher, cuja identidade não foi revelada à CNN, viajava a pé com o marido e os outros quatro filhos da cidade de Nashik, em Maharashtra, até a cidade de Satna, no estado adjacente de Madhya Pradesh, Índia.



Durante a viagem, a mulher parou e deu à luz uma menina. Alguns dias depois, ela foi interpelada por Kavita Kanesh, um agente da polícia colocado num posto de controlo em Madhya Pradesh.



“Ela apenas descansou cerca de uma hora e meia a duas horas após o parto.

A família não tinha dinheiro, nem meio de transporte, ninguém lhes dava boleia”, disse Kanesh à CNN.



Kanesh disse que o bebé nasceu em 5 de maio, quatro dias antes de chegarem ao posto de controlo.

A família deixou Nashik porque não tinha onde morar e as restrições devido o coronavírus no país os deixou sem meios de subsistência, segundo Kanesh.

Kanesh disse à CNN que providenciou que a mulher fosse levada para um centro de quarentena e recebesse tratamento médico.



Milhares de trabalhadores migrantes tentaram deixar as cidades indianas e retornar às suas aldeias de origem desde que as restrições de coronavírus do país entraram em vigor.



Devido a paralisação generalizado dos transportes público, alguns foram forçados a fazer as viagens a pé.



Até agora, a Índia registou mais de 78.000 casos de coronavírus e 2.551 mortes, de acordo com dados compilados pela Universidade John Hopkins.

Fonte: CNN