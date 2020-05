Moçambique tem mais quatro casos, total acumulado sobe para 119

Moçambique tem mais quatro casos de infeção pelo novo coronavírus, elevando o total acumulado para 119, sem mortes e com 42 recuperados, anunciou hoje Rosa Marlene, diretora nacional de Saúde Pública.

Os quatro novos casos foram registados em pessoas com idades entre os 29 e 40 anos, um em Maputo, dois em Buzi, província de Sofala, tratando-se de duas pessoas que regressaram da África do Sul, e há ainda um caso na vila de Palma, ao lado da zona de construção de empreendimentos de gás natural, um dos epicentros da infeção no país.

Dois dos casos têm sintomas leves, outros dois são assintomáticos e todos estão em isolamento domiciliar.

Fonte: Lusa