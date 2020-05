Mais um angolano diagnosticado positivo em Portugal

Um cidadão angolano, que se encontra em Portugal ao abrigo da Junta Médica, foi diagnosticado, nesta sexta-feira, em Lisboa, com a covid-19, elevando para 26 o número de concidadãos activos, de acordo com as autoridades sanitárias portuguesas.

Este cidadão, segundo apurou a Angop neste país europeu, estava alojado numa pensão de Lisboa e está, neste momento, internado num hospital, sem os sintomas característicos da doença e a receber o devido tratamento médico.

Assim, dentre outras nacionalidades, estão infectados actualmente com a pandemia, em Portugal, 26 angolanos, dos quais nove residentes, igual número de não-residentes e oito catalogados em Junta Médica, além do registo de sete recuperados e dois óbitos.

Todos os angolanos infectados e internados em unidades hospitalares ou a receberem assistência nas suas residências estão a ser acompanhados pelo Sector da Saúde da Embaixada de Angola em Portugal, em articulação com as autoridades sanitárias locais.

Fonte: Angop