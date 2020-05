O técnico do RB Leipzig, Julian Nagelsmann, disse nesta quinta-feira que os jogadores de seu clube estão pensando em uma maneira de comemorar golos, limitando o contato físico entre eles, com o objetivo de respeitar as regras do protocolo contra o novo coronavírus.

“Os jogadores certamente pensaram em alguma coisa, mas primeiro teremos que marcar um golo. Normalmente não gosto de comemorações em grupo, tenho a tendência de comemorar sozinho”, disse Nagelsmann, que costuma acenar quando sua equipa marca.

A Bundesliga, paralisada desde março, é a primeira das principais ligas europeias a ser retomada e o fará neste fim de semana.

A Federação Alemã de Futebol (DFB) direcionou aos clubes uma lista de medidas de higiene e pediu aos jogadores que limitassem os contatos o máximo possível, recomendando que se parabenizassem usando os cotovelos ou pés, em vez de se abraçando, por exemplo.

Os jogos da Bundesliga serão realizados com portões fechados e o jovem técnico do RB Leipzig disse que terá que cuidar especialmente de sua linguagem no banco de reservas.

“Vou tentar falar e agir de uma maneira socialmente aceitável”, acrescentou.

O RB Leipzig, terceiro na tabela, cinco pontos atrás do líder Bayern de Munique, recebe, no sábado, o Freiburg em jogo da 26ª jornada.

Fonte: AFP