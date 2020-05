ITA disponibiliza a mais recente tecnologia de satélites do mundo

A Internet Technologies Angola (ITA), operadora multinacional de telecomunicações, colocou recentemente a disposição dos seus clientes e parceiros a nova tecnologia de transmissão de dados via satélites, o denominado DVB-SX2.

O novo sistema de satélite DVB-SX2, o primeiro em Angola, é uma actualização do padrão DVB utilizado em tecnologias de alta definição com alta performance na transmissão e recepção de dados.

Essa nova tecnologia garante um aumento de eficiência de transmissão até 50% para aplicações profissionais, reforçando a fiabilidade das ligações com ganhos significativos a nível de desempenho e qualidade de transmissão de dados.

Em simultâneo à implementação da nova tecnologia, a ITA renova a sua estação terrestre de satélites localizada no seu campus na zona do Patriota, através da instalação de uma nova antena de 7,6 metros para Banda KU e o reposicionamento de outras antenas menores responsáveis pelo uplink de dados.

Segundo Rolf Mendelsohn, CEO da empresa, a implementação da nova tecnologia e a modernização da estação terrestre de satélite, oferecem vantagens competitivas aos clientes ITA que necessitam de serviços de conectividade estáveis e de alta capacidade de transmissão de dados em zonas remotas de Angola. “Com essas melhorias, conseguimos entregar serviços de conectividade fiáveis em qualquer ponto dos mais de 1.2 milhões de quilómetros quadrados do território nacional”, concluiu Rolf.

Num momento em que a empresa angolana se internacionaliza através da sua consolidação com o grupo PARATUS, a ITA destaca-se como pioneira na utilização deste sistema em Angola e ratifica a sua proposta de transformar Angola em um HUB de dados para África Subsariana, através do reforço e o aumento da cobertura nacional, a inauguração do novo Data Center, a expansão da rede de fibra óptica e o aumento da qualidade e da cobertura internacional dos serviços de telecomunicações.

Fonte: Angop