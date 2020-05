Estimativa aponta para 250 milhões de infetados e 190 mil mortos em África

Quase 250 milhões de pessoas em África poderão ficar infetadas pelo novo coronavírus no primeiro ano da pandemia, e até 190 mil podem morrer, caso não sejam adotadas medidas urgentes, segundo uma estimativa publicada na revista BMJ Global Health.

Segundo os autores do estudo de modelação preditiva, estes números revelam taxas de exposição e propagação viral inferiores às de outras partes do mundo.

Mas os investigadores alertam que o aumento associado das admissões hospitalares, das necessidades de cuidados e do impacto sobre outras condições de saúde na região exerceria uma forte pressão sobre os recursos de saúde limitados no continente e agravaria o impacto do novo coronavírus.

Fonte: Lusa