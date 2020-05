Bureau Político do MPLA analisa vida interna

O secretariado do Bureau Político do MPLA analisou hoje, em Luanda, na sua 5ª reunião ordinária, vários assuntos ligados à vida interna do partido, com destaque para o memorando sobre as linhas de orientação para a preparação, organização e realização do VII Congresso Ordinário da Organização da Mulher Angolana (OMA).

Orientada pela vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, a reunião aprovou o plano de visitas aos municípios de Luanda, com o objectivo de avaliar o estado de organização e funcionamento das estruturas de base e intermédias do partido, orientando-as no sentido do aumento do trabalho massivo político-partidário a todos os níveis.

A este respeito, as deslocações dos grupos de acompanhamento do secretariado do Bureau Político vão decorrer no dia 29 deste mês (Maio).

Na reunião, o secretariado do Bureau Político tomou conhecimento das conclusões do encontro realizado com os segundos secretários dos Comités Provinciais do MPLA, e aprovou o relatório do Encontro Nacional sobre os Programas do Sector Social no Plano de Desenvolvimento Nacional – 2018-2022, realizado em Luanda.

No encontro, foi recomendado o acompanhamento e avaliação por parte das estruturas do partido das acções e medidas previstas, no âmbito da melhoria contínua das condições de vida dos cidadãos.

Contudo, o Bureau Político aprovou a proposta de nomeação do chefe de divisão de estudos e análises do gabinete do secretário-geral do MPLA.Parte superior do formulárParte inferior do formulário.

Fonte: Angop