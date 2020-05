Vencedores das cinco concessões mineiras são conhecidos sexta-feira

O Ministério dos Petróleos, Geologia e Minas vai anunciar, sexta-feira (15), os vencedores do concurso público para outorga de direitos mineiros, após análise feitas às propostas de aquisição de cinco concessões.

Para este concurso, de acordo com uma nota enviada hoje, quinta-feira, à Angop, o Ministério dos Petróleos, Geologia e Minas recebeu, em Dezembro de 2019, dezassete propostas para aquisição de direitos mineiros para cinco concessões de diamantes, ferro e fosfato.

A Comissão de Avaliação do Concurso, criada para o efeito, efectuou antes, um roadshows nacional e internacional realizados em Luanda (Angola), Dubai (Emirados Árabes Unidos), Londres (Reino Unido), Beijing (China) e Nova Iorque (Estados Unidos da América).

Deste concurso concorrem 11 empresas, três das quais, apresentaram mais de uma proposta.

Neste concurso público internacional, o primeiro do sector mineiro em Angola, a concessão do jazigo de fosfato da região de Cácata (Cabinda), foi o que maior número de propostas recebeu, com um total de sete empresas concorrentes, correspondendo a 41,2%, seguida do kimberlito de Camafuca-Camazombo, província da Lunda Norte, com quatro concorrentes (23,6%).

Ainda das cinco concessões constam três propostas para o jazigo de fosfato de Lucunga (Zaire), duas para a de diamantes, na região de Tchitengo (Lunda Norte) e uma apenas para a mina de ferro de Cassala – Quitungo (Cuanza Norte).

Empresas de origem angolana, americana, australiana e europeia concorrem ao referido concurso público.

As melhores empresas com capacidade financeira e técnica, para desenvolver o projecto, que será 100% privado, serão tidas em conta neste processo de avaliação.