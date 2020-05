Sylvester Stallone confirma “Demolidor 2”

O ator americano, Sylvester Stallone, confirmou num vídeo publicado no Instagram a realização do “Demolidor 2”.

Segundo ele o projeto já está em desenvolvimento na Warner Bros. Ao ser questionado sobre a sequência do filme, sem entrar em muitos detalhes ele disse: “Eu acho que está chegando. Nós estamos trabalhando sobre isso com a Warner Bros. e está fantástica. Ela deve acontecer”.

Lançado em 1993, O Demolidor trouxe a temática de sci-fi para um filme de ação e logo se tornou um clássico. A trama, iniciada em 1996, acompanha o protagonista John Spartan, um policial de Los Angeles que parte para a captura de um criminoso famoso, Simon Phoenix (interpretado por Wesley Snipes).

Em razão de um acidente causado pelos métodos irresponsáveis de Spartan, que gerou muitas vítimas, ele foi sentenciado a ser congelado, juntamente com o vilão. Já em 2032, em um mundo no qual não existe mais crimes, o protagonista é despertado para ajudar novamente na captura de Phoenix, após este ter conseguido fugir, pois a polícia local não é treinada para lidar com delitos sérios.