Mike Tyson treina para voltar aos ringues

Em um par de vídeos de treino postados na sua página do Instagram, Mike Tyson, 53, mostrou sua agilidade e poder ao acertar as almofadas com um treinador.



“Estou de volta”, declara Tyson, com uma barba grisalha, no final do vídeo.

Pode não ter terminado ainda “, disse Tyson numa transmissão ao vivo no Facebook.” Tudo é possível. Eu me sinto imparável agora. Os deuses da guerra me despertaram, inflamaram meu ego e querem que eu volte à guerra. Eu sinto que sou [jovem] de novo “.

O ex-campeão mundial de boxe dos pesos pesados ​​está a treinar novamente com planos de voltar ao ringue para arrecadar dinheiro para instituições de caridade.



“Tenho estado a treinar, para tentar entrar no ringue, acho que vou fazer algumas lutas de exposição e ficar em forma”, disse Tyson durante uma conversa com o rapper T.I. No instagram. “Quero ir à academia e entrar em forma para poder fazer às exposições de três ou quatro ronds para algumas instituições de caridade e outras coisas”.



Uma vez conhecido como “o homem mais mau do planeta”, Tyson parece tão rápido e feroz quanto em seu apogeu. No seu auge, Tyson foi indiscutivelmente o pugilista mais intimidador dos pesos pesados ​​a subir num ringue, com 44 de suas 50 vitórias por nocaute.



A última luta profissional de Tyson aconteceu em 2005, perdendo para Kevin McBride.

Fonte: CNN