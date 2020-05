“Keeping up with the Kardashians” passa para o Netflix

As primeira temporadas do popular Reality Show, Keeping Up With the Kardashians passa a partir de 1 de junho a ser exibido na Netflix.

A notícia foi dada pela própria plataforma no Twitter e, além do programa que tornou o clã Kardashian/Jenner popular, a Netflix estreia também nesse dia as quatro primeiras temporadas de “The Real Housewives of Beverly Hills”, “The Real Housewives of New York” e “The Real Housewives of Atlanta”.

Isso significa que os fãs vão poder revisitar as primeiras temporadas do show quando Kendall e Kylie eram apenas crianças, Kim não era casada com Kanye e Kourtney e Scott Disick ainda eram um casal.

“Keeping Up With The Kardashians” estreou-se em 2007 e acompanhava a vida das irmãs enquanto geriam a loja da família Dash. Para além de Kourtney, Kim e Khloé, também faziam parte do programa Robert, filho de Kris Jenner e de Robert Kardashian, a própria Kris, Caitlyn Jenner e Kendall e Kylie Jenner.