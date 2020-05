INAMET prevê temperaturas baixas neste Cacimbo

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INAMET ) prevê temperaturas baixas nas províncias do litoral, centro e sul do país no período de Cacimbo, que inicia esta sexta-feira (15) , devido às alterações climáticas que o mundo verifica.

A informação foi avançada hoje (quinta-feira), em Luanda, pelo engenheiro António Gaspar, durante uma conferência de imprensa, na qual fez saber que as províncias do centro e sul, nomeadamente Bié, Huambo, Huila, Cunene, Moxico , Cuando Cubango, Malanje, as temperaturas mínima poderão variar entre 5 a 10 graus célsius.

Segundo ele, para as províncias do litoral e norte do país, entre elas Benguela, Cuanza Sul , Namibe, Zaire e Cabinda, as temperaturas poderão variar entre os 12 e os 20 graus durante este período.

Para Luanda, acrescentou, durante o mês de Junho estão previstas temperaturas mínimas que variam entre 17 e 19 graus, e uma baixa de temperatura em Julho que poderá variar de 14 a 16 graus.

O engenheiro lembrou que estas alterações dos elementos meteorológicos não são homogéneas em todo o território nacional, sendo que as províncias do centro e sul apresentam características próprias da época seca mais cedo.

António Gaspar realçou que nas zonas litoral e norte o tempo frio tem início um pouco mais tarde, podendo verificarem-se episódios de chuvas ocasionais durante o período transitório.

No ano de 2019, o país registou no centro temperaturas baixas de até seis graus célsius, ao passo que na parte litoral foi de 15 a 18 graus centígrados.

