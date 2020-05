Ilhas Maurícias são o primeiro país a declarar-se livre da Covid-19 em África

As Ilhas Maurícias declararam-se livres da Covid-19 após a recuperação total das infecções, contabilizando hoje o seu 17º dia consecutivo sem registo de novos casos, anunciou o portal noticioso Africanews.

A página oficial da Covid-19 deste arquipélago africano indica que 322 pessoas recuperaram da doença de um total de 332 casos confirmados até agora. Desde então, 10 pessoas morreram.

No entanto, as ilhas continuam a observar, desde 20 de Março, uma situação de estado de emergência para conter a possível propagação do novo coronavírus.

Em comunicado, o ministério da Saúde e Bem-Estar informou na segunda-feira que 73.572 testes Covid-19 foram realizados, incluindo 50.077 testes rápidos e 23.495 testes de PCR.

As autoridades acrescentam que 220 cidadãos vindos do estrangeiro ainda se encontram em quarentena.

Até ao momento, as Ilhas Maurícias são o único Estado livre da Covid-19 em África. O Lesoto, a Eritreia, as Ilhas Seychelles e a Mauritânia têm um caso activo cada, de acordo com as estatísticas da Universidade John Hopkins, dos Estados Unidos.

Fonte: Angop