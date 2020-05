Covid-19: “Patrulha Stop Covid-19” chega a Malanje

A campanha intensiva de sensibilização da população sobre a covid-19, denominada “Patrulha Stop Covid-19”, levada a cabo pelo Conselho Nacional da Juventude (CNJ), no país, já chegou na província de Malanje, visando contribuir na expansão das medidas de prevenção da pandemia.

A informação foi dada hoje (quinta-feira), pela secretaria executiva do Conselho Provincial da Juventude (CPJ), Ana Maria Gomes, referindo que a actividade arrancou quarta-feira em treze dos 14 municípios da província, com excepção de Malanje.

Precisou que no município de Malanje, a sede da província com o mesmo nome, a campanha arranca apenas no dia 18 do corrente mês por questões organizativas e a semelhança das outras localidades terá envolvimento de 48 patrulheiros (sensibilizadores) afectos a agremiação e parceiros.

Disse que os patrulheiros terão a missão de levar as informações porta-a-porta, mercados paralelos e outros locais com aglomeração populacional sobre as medidas de prevenção do novo coronavírus e os riscos do seu incumprimento.

Fez saber que a primeira fase terá duração de 15 dias e vai abranger também a distribuição de panfletos com mensagem como lavar regularmente as mãos com água e sabão, abstenção do aperto de mão e do beijo, uso de máscaras faciais em locais públicos, entre outras medidas.

Lançada a sete deste mês, em Luanda, a campanha de sensibilização decorre sob o lema “Fica em Casa, Nós Fazemos Por Ti” e já decorre nas províncias do Zaire, Namibe, Cunene e Uíge.

Por outro lado, Ana Maria Gomes anunciou o arranque de uma campanha, nos próximos dias, de recolha de óleo alimentar usado em residências e unidades hoteleiras para o fabrico de sabão ecológico, que se juntará a bens alimentares para famílias carenciadas, visando proporcionar condições para a permanência das mesmas em quarentena domiciliar.

Fonte: Angop