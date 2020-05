Conflito pela terra entre comunidades na Guiné-Bissau provoca duas mortes – ONG

Um conflito pela posse da terra entre duas comunidades no noroeste da Guiné-Bissau resultou na morte de dois homens, de 20 e 28 anos, revelou hoje, em comunicado, a organização não-governamental (ONG) Liga Guineense dos Direitos Humanos.

O conflito entre populares das aldeias de Cufongo e Bijimita, nos arredores da estância balnear de Quinhamel, na quarta-feira, resultou em confrontos físicos, tendo um homem disparado uma arma de fogo de fabrico artesanal.

Os disparos provocaram a morte de um jovem de 20 anos no local. A outra vítima, de 28 anos, acabou por morrer já no hospital em Bissau, relatou a Liga Guineense dos Direitos Humanos.

O conflito ocorreu devido às disputas entre as duas comunidades pela posse de um campo de plantações de caju – principal produto agrícola e de exportação dos guineenses.

“A Liga lamenta profundamente este triste acontecimento e apela ao Ministério Público a abertura de um inquérito urgente, tendente à identificação e consequente tradução à justiça dos autores morais e materiais destes atos hediondos”, referiu a ONG na sua nota.

Os presumíveis autores do incidente “continuam a monte”, referiu a Liga Guineense dos Direitos Humanos, salientando serem frequentes confrontos entre indivíduos de comunidades rurais “sobretudo no período da campanha de caju”.

Para a ONG de defesa dos direitos humanos, os conflitos são alimentados também pelo sentimento de impunidade que “reina no país”.

Contactada no local, uma fonte da administração do Estado para o setor de Quinhamel disse à Lusa que “a situação está mais calma”, com o reforço da presença policial nas duas comunidades.

A mesma fonte precisou que o caso está sob investigação para ser conduzido à justiça.

